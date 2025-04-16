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Коммерсантъ FM
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Только бизнес

Девелопер MR Group решил зарабатывать на офисах

Проблемы на рынке жилых новостроек после отмены массовой льготной ипотеки вынуждают застройщиков, которые традиционно продавали квартиры, диверсифицировать бизнес. Так, MR Group c учетом высокого текущего спроса на площади в бизнес-центрах решила развивать отдельное направление для строительства офисной недвижимости под новым брендом — MR Office. Под управлением новой структуры окажется 25 проектов общей площадью свыше 2 млн кв. м.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

О том, что MR Group запускает новый проект для строительства офисной недвижимости — MR Office, “Ъ” сообщили в самой компании. Под этим брендом застройщик планирует строительство нескольких бизнес-центров. Под управлением новой компании будет в целом 25 проектов общей площадью свыше 2 млн кв. м.

MR Group основана Романом Тимохиным и Виктором Лабуздко, по собственным данным, портфель компании насчитывает 52 объекта общей площадью 11,8 млн кв. м. По некоторым проектам, как, например, в случае с новой штаб-квартирой «Яндекса» на Воробьевых горах и многофункциональным комплексом Slava у Белорусского вокзала, компания выступает fee-девелопером. Однако большая часть бизнеса компании приходится на жилищное строительство. По подсчетам «Метриум», выручка MR Group от продаж квартир в новостройках по итогам 2024 года достигла 128,8 млрд руб.

В Москве, где работает MR Group, пока после отмены массовой льготной ипотеки продажи жилья в новостройках не сокращались, в отличие от других региональных рынков.

В первом квартале 2025 года, по подсчетам CEO аналитического сервиса Dataflat.ru Александра Пыпина, общая выручка всех застройщиков, работающих в Москве и Подмосковье, увеличилась на 28% год к году, до 602,3 млрд руб. Однако шансы, что такие темпы сохранятся, минимальны. Поэтому, по мнению партнера консалтинговой компании Ricci Яны Кузиной, многие застройщики жилья стараются диверсифицировать риски, запуская больше проектов, например, в офисном сегменте. Сейчас спрос на офисы в Москве очень высокий, учитывая, что из-за недостаточного объема нового строительства вакансия в столичных бизнес-центрах составляет всего около 5%, добавляет замдиректора департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

Инвесторы стали чаще приобретать площади в бизнес-центрах ради арендного дохода

В портфеле MR Office уже есть первые три проекта, сообщили “Ъ” в компании. Один из них — две башни бизнес-центра Jois общей площадью 100 тыс. кв. м, строящиеся в 3-м Силикатном проезде. Link — еще один офисный проект, находящийся на юго-западе Москвы, на Рябиновой улице,— будет представлять собой два здания на 75 тыс. кв. м. Также в MR сообщили о строительстве бизнес-центра Mind общей площадью 33 тыс. кв. м на улице Серегина, между станциями метро «Динамо» и «Аэропорт».

По подсчетам Яны Кузиной, MR Group придется вложить в строительство Jois около 20 млрд руб.

В это же время выручка от продажи офисных пространств в этой локации может достигать 30–35 млрд руб., говорит директор направления рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate Николай Горюнов. По его подсчетам, объем вложений в Link составит около 11–12 млрд руб., при этом доход от реализации площадей может достигнуть 20 млрд руб. Строительство бизнес-центра Mind обойдется в 6–7 млрд руб., выручка от реализации площадей составит 12–13 млрд руб., подсчитал эксперт. Таким образом, для MR Office вложения могут достигать 39 млрд руб., а выручка от продажи площадей — 68 млрд руб.

Построенные офисные объекты MR, скорее всего, будет реализовывать частным инвесторам, малому и среднему бизнесу и крупным корпорациям, отмечает руководитель офисного департамента консалтинговой компании Whitewill Анна Трушкина. Такая стратегия особенно выгодна на фоне растущих ставок аренды. По данным консалтинговой компании CORE.XP, стоимость аренды в офисах Москвы по итогам 2025 года увеличится на 15–20% год к году. Несмотря на рост объемов ввода офисов по итогам 2025 года вдвое год к году, до 1,2 млн кв. м, этот показатель может снизиться на 30% к концу 2025 года из-за переноса девелоперами сроков ввода проектов, говорят в Ricci. Это, в свою очередь, может привести к сокращению объема сделок в сегменте — на 26% год к году, прогнозируют в IBC Real Estate.

София Мешкова

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