Главные новости 16 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Белокалитвинском районе Ростовской области спасли двоих горняков шахты «Садкинская». Они почти сутки находились в забое, который оказался отрезанным после обвала породы.

Московское ГБУ «МосТрансПроект» займется определением трассировки трамвайных линий в Ростове-на-Дону. Общая стоимость проекта модернизации оценивается в 61 млрд руб.

Неизвестные пытались поджечь частный дом председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Пожара не произошло, никто не пострадал. Сотрудниками полиции по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ).

В Ростовской области дефицит кадров сохраняется на 25 крупных заводах. В проекте по удовлетворению кадровой потребности примут АО «Роствертол», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и другие.

Члены ростовской областной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили областной СИЗО ФСБ и Гауптвахту Минобороны, сообщил «Ъ-Ростов» председатель донского ОНК Игорь Омельченко. Проверяющие встретились с фигурантами громких уголовных дел, в том числе с экс-руководителем ростовского управления МВД Сергеем Шпаком, экс-главой Аксайского района Виталием Борзенко и бывшим замгубернатора Ростовской области Виктором Гончаровым.

Строительство Юго-западной хорды, которая свяжет Тюмень и Краснодар через Ростовскую область, принесет донскому региону социально-экономический эффект в размере дохода 469 млрд руб. Протяженность участков магистрали по территории Ростовской области составит около 232 км. Один из отрезков трассы пройдет от Волгограда через Сальск в направлении Дальнего западного обхода Краснодара.

Отдых в глэмпингах и кемпингах Юга России становится популярным видом путешествия и может значительно подорожать летом 2025 года. Это связано с ростом интереса туристов к нестандартным местам размещения и природным локациям.

Профессора одного из ведущих вузов Ростова-на-Дону мошенники обманули на более чем 22 млн руб. Неизвестные лица под видом сотрудников правоохранительных органов убедили профессора в том, что он стал фигурантом уголовного дела.