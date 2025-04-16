Подследственные ростовского СИЗО ФСБ на условия содержания не жалуются

Члены ростовской областной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили областной СИЗО ФСБ и Гауптвахту Минобороны, сообщил «Ъ-Ростов» председатель донского ОНК, член Общественной палаты РО Игорь Омельченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Изолятор ФСБ небольшой, новый, рассчитан на 50 человек. Камеры, в которых проживают подследственные – чистые, оснащенные современной мебелью, холодильником и телевизором»,— рассказал председатель ОНК в разговоре с «Ъ-Ростов».

Игорь Омельченко также добавил, что питание у пребывающих в СИЗО разнообразное, в меню присутствуют фрукты и овощи. Ежедневно подследственные выходят на часовую прогулку на свежем воздухе. В свободное время они читают книги, знакомятся с материалами своих уголовных дел, смотрят телевизор.

«Совершили покамерный обход фигурантов громких коррупционных дел. Экс-руководитель УМВД Сергей Шпак обвиняется в аферах с турпутевками и в незаконном присвоении денег «мертвых душ», экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко — фигурант по делу об Аксайских рынках, замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров обвиняется в превышении служебных полномочий. Поговорили с ними об условиях содержания, о возникающих проблемах, выслушали просьбы»,— рассказал господин Омельченко.

Валентина Любашенко