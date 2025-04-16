Трасса «Тюмень-Краснодар» принесет Ростовской области 469 млрд рублей

Строительство Юго-западной хорды, которая свяжет Тюмень и Краснодар через Ростовскую область, принесет донскому региону социально-экономический эффект в размере 469 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Протяженность участков магистрали по территории Ростовской области составит около 232 км. Один из отрезков трассы пройдет от Волгограда через Сальск в направлении Дальнего западного обхода Краснодара.

Новая дорога снизит нагрузку на участки трассы М-4 «Дон», что благоприятно отразится на времени путешествия в соседние регионы и экологической обстановке. По данным компании, жители Ростовской области и Краснодарского края смогут сэкономить примерно час при поездках в соседние субъекты.

Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены после завершения проектирования трассы до 2030 года.

Николай Аксенов