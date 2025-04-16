В Ростовской области дефицит кадров сохраняется на 25 крупных заводах

На Дону 25 крупных предприятий, которые столкнулись с нехваткой сотрудников, станут участниками пилотного проекта по удовлетворению кадровой потребности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В пилотном проекте примут участие следующие предприятия: АО «Роствертол», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ПАО ТКЗ «Красный котельщик», ФКП «Комбинат «Каменский», АО «Каменскволокно», ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Шахтинский завод Гидропривод» и другие.

Как сказано в сообщении, меры по ликвидации кадрового дефицита разработали исполнительные органы власти совместно с промышленными предприятиями региона. В рамках проекта специалисты уже собрали кадровую потребность до 2030 года.

Дорожные карты проекта включают запрос на поиск желающих получить основную либо дополнительную специальность с последующим трудоустройством на соответствующем предприятии. На данный момент разработаны девять дорожных карт, три из которых уже утверждены, в их числе — карты по предприятиям АО «Алюминий Металлург Рус» и АО «Алмаз».

Мария Хоперская