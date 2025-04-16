Отдых в глэмпингах Дона может стать дороже летом 2025 года

Отдых в глэмпингах и кемпингах становится популярным видом путешествия и может значительно подорожать летом 2025 года. Это связано не только с общим ростом турпотока на юг России, рассказала РБК-Бизнес-новость основатель и руководитель школы «Тайга», член «Национальной ассоциации сельского и экотуризма» Елена Лавренова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, подъем популярности связан с ростом интереса к нестандартным местам размещения, привлекательными природными локациями, с возможностью перезагрузиться ментально. Однако, с возрастающей востребованностью данного вида отдыха, поднимается цена за суточное проживание в трендовых местах.

«Если раньше можно было в глэмпинге или кемпинге относительно высокого уровня отдохнуть за 7-8 тыс. руб. за сутки, то если говорить о ценах на конец 2024 года и на начало 2025 года, а также прогнозировать цены на высокий сезон, то это будет 10-15 тыс. руб. за сутки. Самые дорогие предложения в пик сезона — это порядка 20-25 тыс. руб. за сутки»,— поясняет эксперт.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что из-за нового туристического налога на Дону закрываются дешевые гостиницы.

Валентина Любашенко