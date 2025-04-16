Модернизация трамвайной сети Ростова-на-Дону обойдется в 61 млрд рублей

Московское ГБУ «МосТрансПроект» займется определением трассировки трамвайных линий в Ростове-на-Дону. Общая стоимость проекта модернизации оценивается в 61 млрд руб., сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Христофора Ермашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты ищут оптимальные решения совместно с администрацией города, выступающей концедентом проекта по модернизации и созданию трамвайной инфраструктуры, а также с концессионером — ООО «Синара-ГТР Ростов-на-Дону».

«Комиссионное обследование предполагаемых участков трамвайных маршрутов завершилось 21 декабря 2024 года. Изначально план модернизации предусматривал соединение жилого района Суворовский с историческим центром города, а также Левенцовского района с будущим жилым комплексом на территории бывшего аэропорта»,— рассказал министр.

Городские власти прогнозируют увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах в 23 раза к 2032 году. Согласно расчетам, к этому времени ежедневно трамваями будут пользоваться до 230 тыс. жителей.

Николай Аксенов