«Полюс» продает геологоразведочный проект Марокское в Красноярском крае

Золотодобывающая компания «Полюс» сообщила о заключении сделки по продаже ГК «Южуралзолото» 100% в уставном капитале ООО «Марокское». Предприятие владеет поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле, расположенном в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Договор купли-продажи был подписан 15 апреля.

Как сообщила компания, месторождение находится на ранней стадии геологоразведки. «Решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании по оптимизации портфеля геологоразведочных активов», - прокомментировали в пресс-службе ПАО.

По данным ГК «Южуралзолото», оценочные ресурсы месторождения более 60 т. При этом руда на участке является легкообогатимой, с гравитационно-цианистой схемой извлечения золота.

ООО «Марокское» зарегистрировано в августе 2020 года в Красноярском крае. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Учредитель компании — АО «Полюс Красноярск», генеральный директор Андрей Подрезов.

Лолита Белова