В Екатеринбурге заблокировали 4 тыс. нарушителей-электросамокатчиков в этом году

Операторы кикшеринговых компаний с начала сезона заблокировали более 4 тыс. пользователей за нарушения правил дорожного движения и безопасности в Екатеринбурге. Сервисы аренды самокатов, включая МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go, сообщили о строгой политике и «нулевой терпимости» к нарушениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

С начала сезона в Екатеринбурге было выписано 1836 штрафов и заблокировано 4326 пользователей. Почти половина штрафов связана с неправильной парковкой самокатов. Для поддержания порядка операторы привлекли специальные команды скаутов, которые следят за расстановкой самокатов и фиксируют нарушения.

Среди других частых нарушений — неспешивание на пешеходных переходах и езда вдвоем на одном самокате. Также пользователи штрафуются за движение в неположенных местах, порчу самокатов и передачу управления несовершеннолетним. Нарушения фиксируют сотрудники операторов и правоохранительные органы, а также неравнодушные жители города, которые могут отправлять фото и видео в службу поддержки сервисов.