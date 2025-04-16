Следователи отпустили 15-летнюю девочку, которая убила отца в Москве

15-летнюю жительницу Москвы, которая подозревается в убийстве отца, после допроса передали под присмотр родственников. Следователи также опросили свидетелей и родственников погибшего и назначили посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, рассказали в управлении СКР по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Убийство произошло вчера, 15 апреля, на улице Бартеневской на юго-западе Москвы. Девочка защищала свою 20-летнюю сестру, на которую напал их отец, рассказало следствие. Тот пытался заставить старшую дочь взять на себя кредит, а потом ударил ее ножом в ладонь. Ее сестра тоже схватила нож и ранила отца в шею.