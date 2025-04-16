Обвиняемый экс-замгубернатора Тюменской области подписал контракт с ВС РФ

Бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который проходит по делу о получении крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Сейчас он освобожден из-под стражи. С судебными документами ознакомилось агентство «РИА Новости». Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания в СИЗО до 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Вахрин

Фото: Правительство Тюменской области Вячеслав Вахрин

Фото: Правительство Тюменской области

Экс-замгубернатора арестовали 8 июня по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же по статье о даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) был арестован директор ООО «Специализированный застройщик "Восток Девелопмент"» Алексей Гоцык.

По данным следствия, Вячеслав Вахрин получил от бизнесмена взятку на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени. Сейчас расследование уголовного дела завершено.

В конце сентября прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор исключил Вячеслава Вахрина из состава правительства региона. В ноябре стало известно, что арестованному могут предъявить новые обвинения.