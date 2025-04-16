Топ-менеджер Lego погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Топ-менеджер датской компании Lego Майкл Хэлби погиб по время спуска на лыжах на курорте в Швейцарии. Об этом сообщает британский таблоид Mirror. Информацию о смерти 64-летнего господина Хэлби подтвердил председатель компании Lego Kirkbi Томас Кирк Кристиансен.

Несчастный случай произошел в кантоне Вале в Вербье 12 апреля, однако о смерти топ-менеджера стало известно только сегодня. Сообщается, что он потерял равновесие спускаясь на большой скорости в районе Коль-де-Шассоур. Как сообщает Mirror, господина Хэлби доставили в больницу вертолетом, где он скончался от внутреннего кровотечения.

Как сообщало издание Berlingske, Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.