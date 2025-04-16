ЕСП: рынок контейнерных перевозок вырастет в 2025 году на 7,6%

По прогнозам ЕСП, в 2025 году рынок железнодорожных контейнерных перевозок может составить 8,5 млн TEU (на 7,6% больше, чем было перевезено в 2024 году). Об этом в интервью «Ъ» сообщил исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. Этот план «немного амбициозный, но такую целевую задачу мы перед собой ставим», сообщил он, добавив, что уже сейчас с ОАО РЖД участники рынка вырабатывают те меры, которые позволят этих показателей достичь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Только за счет технологии нам уже сейчас дают перевозить шесть длинных контейнерных поездов в сутки — от 100 до 142 вагонов (один — 142, два — 128 и три — 100),— добавил господин Авсейков.— Это очень хорошо. ОАО РЖД изыскало такие возможности без потери пропускной способности для других, за что им большое спасибо».

По итогам 2024 года рынок показал рост на 5,9%, до 7,9 млн TEU. «У нас закончилось действие решения президента о направлении 22 контейнерных поездов на Дальневосточную железную дорогу, из-за чего экспорт в направлении востока упал примерно на 30%,— рассказал Сергей Авсейков.— Пока действовала эта мера, мы были в приоритетной третьей очереди временных правил определения очередности, а как только она прекратила действие — мы сразу оказались в восьмой. Если бы у нас не было ограничений при отправке поездов на Дальний Восток, мы поехали бы в соответствии с нашим прогнозом роста 9%, а так получилось меньше. Но все равно хорошо, мы старались».

Этот год, отмечает господин Авсейков, начался с ростом 3,2% за два месяца, «а потом просадка». «У нас в прошлом году превентивно ввозились автомобили, потому что все старались успеть и растаможить груз до повышения утильсбора,— рассказывает он.— Доля автомобилей в структуре контейнерных грузов составила 15%. Сейчас у нас автомобилей нет, из-за высокой кредитной нагрузки предприятия заморозили свои инвестпрограммы и снизились закупки оборудования и комплектующих. Летом мы ожидаем подъема». Несмотря на слабое начало года, по контейнерам прогнозы на год оптимистичные.

«2025 год будет другим в сравнении с 2024-м, но для контейнеров он тоже будет позитивным,— резюмирует господин Авсейков.— Я также уверенно говорю, что и в этом году это будет самый перспективный сегмент рынка мультимодальных перевозок».

Подробнее — в интервью «Контейнеры — это универсальное транспортное средство для всего мира».

Наталья Скорлыгина