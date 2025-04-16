Контейнерный рынок готов строить дополнительные пути на свои средства

Участники контейнерного рынка предлагают построить за свой счет дополнительные пути, которые позволят увеличить длину перевозимых контейнерных поездов, в обмен на гарантии ОАО РЖД по пользованию этими путями.

«Нам надо возить больше длинных поездов при том же занятии инфраструктуры,— рассказывает в интервью "Ъ" исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков.— То, что ОАО РЖД технологически может давать, оно уже дает — это шесть поездов в сутки. Но нам нужно возить больше поездов длиной 142 условных вагона. Мы понимаем, что инвестпрограммы ОАО РЖД не хватает. Поэтому мы предлагаем за частные инвестиции построить на инфраструктуре ОАО РЖД дополнительные пути, чтобы никому не мешать и ехать этими длинными поездами. Конечно, мы хотим для себя гарантии по пользованию этими путями в течение срока их окупаемости».

По словам господина Авсейкова, таких путей понадобится кратно меньше, чем в оценках ОАО РЖД по Восточному полигону (60 станций). Сделать это можно за год, начиная с момента снижения ключевой ставки, полагает он.

Подробнее — в интервью «Контейнеры — это универсальное транспортное средство для всего мира».

Наталья Скорлыгина