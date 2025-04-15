Батарейки вставят в бюджет

Минэкологии и минфин Нижегородской области планируют предоставить гранты на утилизацию батареек группе компаний «Исток», которая собирает их у домохозяйств и организаций. Финансирование из областного бюджета на оставшиеся полгода составит 11 млн руб. «Исток» ежегодно за собственный счет отправляет на утилизацию 20 тонн батареек, господдержка увеличит показатель до 100 тонн. При этом группа компаний не планирует сотрудничать с Федеральным экологическим оператором, с которым, по словам депутатов, юрлицам сложно заключить договор. Им проще работать с лицензированными компаниями. Эксперты напоминают, что региону предстоит решить вопрос утилизации ртутьсодержащих и других отходов I–II классов опасности, которые граждане вынуждены выбрасывать в обычные контейнеры.

Нижегородской области предстоит решить вопрос утилизации опасных отходов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские министерства экологии и финансов прорабатывают вопрос о грантовом финансировании проекта по утилизации батареек, которые относятся к отходам I–II классов опасности. Об этом областной министр экологии Владимир Тужилин сообщил на заседании профильного комитета заксобрания 15 апреля. По его словам, финансовую поддержку планируется предоставить группе компаний «Исток», которая шесть лет принимает вторсырье в специальных экопунктах и отправляет в переработку или на утилизацию.

Гендиректор группы компаний Денис Тавров сообщил, что прием батареек будет круглосуточным: для этого экопункты оборудуют специальными наружными контейнерами.

«Любой нижегородец, будь то школы, “Единая Россия” или просто граждане, которые собирают батарейки, смогут сдать их круглосуточно. Только в Нижнем Новгороде ежегодно можно принимать 100 т батареек»,— подсчитал господин Тавров.

По его словам, в год граждане приносят в «Исток» 20 т батареек, которые группа компаний отправляет на утилизацию за собственный счет. У каждого нижегородца принимают не более 10 штук. Однако из-за объемных затрат массовый прием пока не организован: утилизация тонны батареек обходится «Истоку» в 60 тыс. руб. за тонну плюс затраты на логистику.

Массовый круглосуточный прием батареек, логистика и утилизация обойдутся в 11 млн руб. на оставшиеся шесть месяцев 2025 года. Эту сумму министерство запросило для группы компаний из областного бюджета. «Пока мы платим за все сами. Чтобы сделать прием массовым и доступным для горожан, необходима господдержка»,— отметил Денис Тавров. Вывозить батарейки на утилизацию планируется в Челябинск и Ярославль.

Сегодня Нижегородской области необходимы мощности для приема 50 тонн батареек в год — вдвое меньше, чем планирует принимать «Исток», отметил Владимир Тужилин. Вопрос сбора наиболее опасных отходов I–II классов у населения остается открытым, подчеркнул министр. Их утилизацией занимается Федеральный экологический оператор «Росатома» или лицензированные организации: в Нижегородской области регистрацию в ФЭО прошли 700 юрлиц.

Однако порядок приема опасных отходов у населения на федеральном уровне до сих пор не утвержден, сейчас идет работа над методикой и реестром юрлиц с лицензиями.

При этом российские производители батареек не имеют лицензии на утилизацию своей продукции, и вернуть ее не получится, подчеркнул министр Тужилин.

Из сотен лицензированных нижегородских компаний батарейки у населения принимают единицы, и граждане вынуждены выбрасывать их в обычные мусорные контейнеры, напомнил депутат Андрей Тарасов. «Люди постоянно спрашивают в соцсетях, куда можно отнести. Ситуация ненормальная»,— добавил он. Его поддержал коллега Роман Кабешев, которому предприниматели жалуются на невозможность связаться с ФЭО и заключить договор. «Возникает вопрос: отходы I–II классов — это государственная политика? Мы будем и дальше решать вопросы в соцсетях полулегальным способом?» — возмутился депутат. Заслуженный эколог России Клара Романова уточнила, что указанные ФЭО телефоны молчат, письма компаний также остаются без ответа.

Поэтому заключить с федеральным оператором договор на утилизацию опасных отходов сложно, при этом сотрудничать с лицензированными компаниями выходит вдвое дешевле.

Эколог Асхат Каюмов считает, что среди лицензированных ФЭО нижегородских организаций нет ни одной управляющей компании, которые по закону обязаны обеспечить сбор любых отходов от населения. «Директор одного из ТСЖ рассказал мне, что заключить договор с ФЭО сложно: для этого ему пришлось нанимать отдельного бухгалтера. При этом все батарейки разные, поэтому потребуется десяток разных паспортов отходов для них. А преодолеть сложную бюрократическую процедуру какому-нибудь отдельно взятому ТСЖ или учреждению будет очень трудно. Такая работа неадекватна»,— отметил господин Каюмов.

По его словам, при проверке публичной карты ФЭО с пунктами приема выяснилось, что работают только треть из них. При этом не решен вопрос с утилизацией других опасных отходов, например разбитых градусников или ртутьсодержащих ламп. «С ними просто полный абзац. МЧС посылает граждан к нам с этими отходами, в общественную организацию!» — рассказал эколог.

Группа компаний «Исток» также планирует организовать массовый сбор батареек без ФЭО, у которого получили соответствующее разрешение. Информацию правительства депутаты приняли к сведению и отметили, что вопрос утилизации отходов I–II классов опасности в Нижегородской области требует разработки отдельной стратегии.

Роман Рыскаль