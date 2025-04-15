Главные новости за 15 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани осудят инспектора ФСИН, обманом заставившего человека уйти на СВО. Фигурант получил через посредника взятку в размере более 150 тыс. руб., считает следствие.

Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская просит разместить детей с ней в СИЗО. По словам адвоката фигурантки, условия изолятора позволяют размещать ребенка вместе с матерью.

Более 80 тыс. домов на Кубани подключили к газу по президентской программе

Власти Кубани увеличили финансирование ликвидации ЧС в Анапе до 2,2 млрд руб. Cредства будут предоставлены из резервного фонда администрации региона.

Ущерб от незаконной свалки в Краснодаре оценили в 57 млн руб. Нарушение выявили после поступления обращения о возможном загрязнении.

В Краснодаре на парковке жилого комплекса сгорели 13 автомобилей. Причины возгорания выясняются.

Власти Анапы представят на ПМЭФ 10 инвестпроектов. Инициативы соответствуют стратегии социально-экономического развития города и реализуются в контексте нового генерального плана.

Проект туркластера и винодельни в Геленджике перейдет новым владельцам. ООО «Геленджик Гольф Резорт» планирует в 2025 году приобрести акции АО «Усадьба "Марьина Роща"», которое реализует одноименный комплекс.