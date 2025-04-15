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Ущерб от незаконной свалки в Краснодаре оценили в 57 млн рублей

Служба по охране окружающей среды зафиксировала размещение строительных отходов IV класса опасности на территории площадью 14 тыс. кв. м в границах Краснодара. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по итогам выездной проверки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушение было выявлено после поступления обращения о возможном загрязнении. По результатам обследования установлено, что действия привели к ущербу почвам на сумму свыше 57 млн руб. Собственник земельных участков был уведомлен о необходимости добровольного возмещения вреда, однако требования проигнорировал.

В связи с этим служба намерена добиваться компенсации понесенного экологического ущерба в судебном порядке.

Вячеслав Рыжков

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