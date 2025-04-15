Проект туркластера и винодельни в Геленджике перейдет новым владельцам

ООО «Геленджик Гольф Резорт» планирует в 2025 году приобрести акции АО «Усадьба "Марьина Роща"», которое реализует одноименный туристско-рекреационный комплекс в Геленджике, пишет «Ъ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В настоящее время «Геленджик Гольф Резорт» управляет гольф-клубом площадью 67,3 га на Стартовой улице курортного города.

АО «Усадьба Марьина Роща» владеет 453 га в селе Марьина Роща в Геленджике. На 112 га из этой территории запланировано строительство винодельческого комплекса мощностью 1 млн бутылок в год с панорамным рестораном. Инвестиции в этот объект оцениваются в 4,7 млрд руб. Проект также предусматривает создание спа-курорта с пятизвездным отелем и коттеджным поселком на 100 домов с инвестициями порядка 3,9 млрд руб. АО «Усадьба Марьина Роща» займется также строительством гольф-клуба с полем площадью около 95 га, возведением 313 коттеджей и гольф-отеля с академией гольфа.