Более 80 тысяч домов на Кубани подключили к газу по президентской программе

На Кубани к границам более 80 тыс. домовладений подвели газ в рамках программы догазификации, предусматривающей строительство трубопроводов до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, программа реализуется в крае с 2021 года и является важным социальным проектом, находящимся на личном контроле главы Кубани Вениамина Кондратьева. В 2025 году в регионе планируют построить более 90 км газопроводов. За девять лет такие работы провели в более чем 250 населенных пунктах.

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник, газ также подведен до границ 37 социально значимых объектов. К сетям уже подключили 12 учреждений образования и здравоохранения. В частности, в текущем году газифицировали амбулаторию районной больницы в станице Алексеевской Тихорецкого района.

С 2022 года в регионе предоставляют краевые меры поддержки: компенсации и субсидии на догазификацию. Выплаты получают малоимущие, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники СВО и их родственники. Размер компенсации составляет до 115,2 тыс. руб., субсидии — до 109,2 тыс. руб.

С начала действия программы более 1 тыс. участников СВО воспользовались поддержкой: 818 человек получили компенсации, 220 — субсидии. Активнее всего помощь оформляют жители Анапы, Динского, Мостовского, Отрадненского, Белореченского и Усть-Лабинского районов, а также Туапсинского округа.

Для получения выплат необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Консультации предоставляют по телефону 8 (800) 55-000-55 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Анна Гречко