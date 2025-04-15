В Краснодаре на парковке жилого комплекса сгорели 13 автомобилей

Тринадцать автомобилей сгорели полностью и четыре получили повреждения при ночном пожаре на подземной парковке жилого комплекса «Грин парк» в Краснодаре, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пострадавших нет. По факту происшествия полиция организовала доследственную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 00:24. В 00:30 прибывшие специалисты установили, что горит подземная парковка на площади 90 кв. м. Открытое горение ликвидировали к 01:34, полностью устранили последствия пожара к 01:50. В тушении участвовали 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

По данным официального представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Наталья Решетняк