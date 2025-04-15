Власти Анапы представят на ПМЭФ 10 инвестпроектов

Администрация Анапы завершила подготовку к участию в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого планирует представить десять инвестиционных проектов. Об этом шла речь на заседании инвестиционного штаба под председательством мэра курорта Василия Швеца, в котором приняли участие представители Совета города и бизнес-сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Глава муниципалитета сообщил, что представленные инициативы соответствуют стратегии социально-экономического развития Анапы и реализуются в контексте нового генерального плана, а также в соответствии с поручениями губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. С 2021 года, по данным мэрии, участие в ПМЭФ позволило привлечь в экономику города свыше 160 млрд руб. инвестиций. В текущем году планируется заключение десяти новых соглашений.

В рамках деловой программы форума Анапа намерена презентовать проекты в сфере туризма, санаторно-курортного комплекса и агропромышленного сектора. Среди них — строительство нового корпуса детского лагеря «Юбилейный», реконструкция семейного отеля «СИБУР-Юг», создание агротуристического кластера на базе винодельческого производства, а также возведение отелей категорий 4 и 5 звезд.

В администрации подчеркивают, что реализация этих проектов будет способствовать формированию туристической инфраструктуры, росту налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков