Глава администрации Белебея Сергей Караберов покинул должность

Глава администрации Белебея Сергей Караберов ушел в отставку. Об этом он сообщил во «Вконтакте».

По словам господина Караберова, сегодня был его последний рабочий день в статусе сити-менеджера.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем моим коллегам за плодотворную совместную работу. Спасибо вам за профессионализм, поддержку и преданность общему делу,— написал он. — Особую благодарность выражаю руководству Белебеевского района и Республики Башкортостан за оказанное доверие и предоставленную возможность внести свой вклад в развитие города. Ваша вера в меня была для меня мощным стимулом».

Сергей Караберов родился в 1978 году. Окончил Воронежскую государственную технологическую академию. Работал директором учебно-курсового комбината «Белебеевский». Должность главы администрации Белебея занял в марте 2024 года.

Олег Вахитов