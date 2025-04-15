Александру Бастрыкину доложат об аварийном доме в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах процессуальной проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на Социалистической улице в Стерлитамаке.

Как сообщила пресс-служба СКР со ссылкой на материалы в соцсетях, здание построено в 1961 году. Кровля здания протекает, фасад разрушается, конструкции изношены на 78%. В 2023 году дом признан аварийным, но срок его расселения установлен только на 2028 год. Несмотря на проведение управляющей компанией поддерживающих ремонтных работ, техническое состояние дома ухудшается. 13 апреля часть бетонной плиты одного из балконов обвалилась на пешеходную зону.

Майя Иванова