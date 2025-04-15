В банкротстве ЗМЗ не нашли ответственных

В рамках дела о банкротстве ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), которое длится с 2013 года, суд отказал в привлечении осужденного бизнесмена Вадима Варшавского к субсидиарной ответственности в размере 18,7 млрд руб. Также по заявлению конкурсного управляющего и кредиторов отказано во взыскании причиненных ЗМЗ убытков с ПАО «Мечел», Игоря Зюзина и двух экс-директоров метзавода в размере 410 млн руб. Заявители настаивали на том, что банкротство ЗМЗ наступило в результате заключения ряда вредоносных договоров о кредитах и поручительстве. Суд решил, что объективное банкротство предприятия наступило еще в 2009 году, а доказательств виновности кого-либо из ответчиков в этом нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о банкротстве ЗМЗ рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области в течение 12 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дело о банкротстве ЗМЗ рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области в течение 12 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил заявление кредиторов и конкурсного управляющего о привлечении ростовского бизнесмена Вадима Варшавского и ООО «НК Инвест» (Москва) к субсидиарной ответственности по непогашенным долгам обанкротившегося ОАО «Златоустовский металлургический завод» в сумме 18,7 млрд руб. Также отказано во взыскании убытков в размере 410 млн руб. с ПАО «Мечел», председателя совета директоров компании Игоря Зюзина, а также двух бывших руководителей ЗМЗ Антона Левады и Юрия Гущина. Обособленный спор о субсидиарной ответственности рассматривается с 2015 года в рамках дела о банкротстве, начавшегося в 2013 году. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Почти 10 лет назад конкурсный кредитор ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) попросил привлечь к субсидиарной ответственности ПАО «Мечел», под управлением которого в тот период находился ЗМЗ, и ООО «НК Инвест», являвшегося единоличным исполнительным органом должника в 2009–2012 годах. В 2016 году правопреемником РЭМЗ в споре стал другой кредитор — ООО «Эра» (Кемерово). В 2017 году в число ответчиков по делу добавились Вадим Варшавский, Игорь Зюзин, Юрий Гущин и Антон Левада. В 2018 году рассмотрение обособленного спора о привлечение к субсидиарной ответственности суд приостановил, а в сентябре 2023-го — возобновил. Тогда к числу заявителей присоединились конкурсный управляющий ОАО «ЗМЗ» Алексей Лариков и кредиторы ПАО «Национальный банк “Траст”» и ООО «Металлургические инвестиции».

После возобновления спора заявители уточнили требования. Кредиторы и конкурсный управляющий просили привлечь Вадима Варшавского и ООО «НК Инвест» к субсидиарной ответственности в размере непогашенной суммы задолженности, определить этот размер равным 18,7 млрд руб., взыскать с ПАО «Мечел», Игоря Зюзина, Антона Левады и Юрия Гущина убытки в сумме более 410 млн руб., а также признать недействительным договор поручительства от 27 сентября 2012 года ОАО «ЗМЗ» с компанией «Скайблок Лимитед».

«Обращаясь с рассматриваемым заявлением, первоначальный заявитель, его правопреемник и созаявители ссылаются на ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности должника в период между заключением мирового соглашения по делу о банкротстве в 2010 году и возбуждением нового дела о банкротстве в ноябре 2013 года»,— говорится в материалах дела.

Первое дело о банкротстве ОАО «ЗМЗ», входившего в группу «Эстар» Вадима Варшавского, стартовало в 2009 году, суд ввел процедуру наблюдения, прекратив ее через год. По мировому соглашению метзавод обязался в течение семи лет расплатиться с долгами в сумме более 11 млрд руб. Исполнить условия ЗМЗ не смог, поэтому в декабре 2013 года суд признал его банкротом по новому делу и открыл конкурсное производство.

Кредиторы считали, что между двумя банкротствами завод находился в том числе под контролем «Мечела», принимавшего участие в реструктуризации задолженности, а «НК Инвест» (руководящий орган с ноября 2009-го по февраль 2012 года) и Антон Левада (директор с февраля 2012-го по март 2013 года) были аффилированы с металлургическим холдингом. Юрий Гущин был директором предприятия непосредственно перед банкротством. Вадим Варшавский является конечным бенефициаром группы «Эстар», в которую входил ЗМЗ, и определял действия предприятия.

По мнению заявителей, между банкротствами был заключен ряд «вредоносных» сделок. В том числе договор поручительства с подконтрольной «Мечелу» кипрской компанией «Скайблок лимитед» от 27 сентября 2012 года, в соответствии с которым ЗМЗ обязалось солидарно с компанией «Киберлинк лимитед» отвечать по договору займа на сумму $850 млн руб. Впоследствии суд взыскал с ЗМЗ 5 млрд руб. по этому договору. Также ответчикам вменялось с вину заключение в июне 2012 года вредоносного кредитного договора с банком Петрокоммерц на сумму 2,8 млрд руб. и ряд других сделок.

Размер убытков, предъявленный «Мечелу» и экс-директорам, — это сумма, на которую увеличился долг завода между двумя банкротствами.

Ответчики требования не признали. «Мечел» и Игорь Зюзин отрицали подконтрольность должника, а также причинение вреда кредиторам в результате заключения договора поручительства. Указывали на то, что завод находился под контролем Вадима Варшавского. Последний утверждал, что наличие косвенного контроля не является основанием для привлечения к ответственности, а экономический интерес в заключении убыточного для должника договора поручительства имелся у «Мечела». Экс-директора отрицали причастность к спорным сделкам или считали, что они никак не повлияли на банкротство завода. Также ответчики заявили о пропуске сроков исковой давности.

В результате суд встал на сторону ответчиков, посчитав недоказанным, что какие-либо действия ответчиков привели к банкротству ЗМЗ. «Суд признает, что объективное банкротство наступило для должника не ранее 2009 года, когда было возбуждено первое дело о банкротстве. Уже тогда стоимость активов должника была ниже общего объема требований кредиторов, операционная деятельность не позволяла обслуживать имеющиеся обязательства. Доказательства, указывающие на вывод активов должника в период между 2010 и 2013 годами, суду не представлены. Равным образом, суду не представлены доказательства того, что кто-либо из ответчиков своими действиями или решениями виновен в наступлении объективного банкротства в 2009 году»,— говорится в решении суда.

В 2009 году губернатор Челябинской области Петр Сумин, владелец группы «Эстар» Вадим Варшавский и гендиректор УК «Мечел» Андрей Дейнеко договорись «о стратегическом партнерстве», в рамках которого Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел») должен был поставлять на ЗМЗ сырье по фиксированным ценам. Но это не привело к желаемому финансовому оздоровлению предприятия. После начала процедуры банкротства с предприятия были уволены 4,2 тыс. работников. Вместо него было создано новое юридическое лицо АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ), куда трудоустроили около половины сокращенных сотрудников. В 2019 году ЗЭМЗ тоже был признан банкротом, а в июле 2024 года окончательно ликвидирован. Сейчас на промплощадке работает ООО «Златоустовский металлургический завод». ООО «ЗМЗ», по данным «СПАРК Интерфакс», принадлежит АО «Развитие промышленности» (Москва).

Вадим Варшавский, который в 2005–2011 годах был депутатом Госдумы РФ, отбывает наказание за совершение нескольких экономических преступлений. В 2019 году предприниматель был осужден на три с половиной года лишения свободы за неуплату налогов ООО «Ростовский электрометаллургический завод». В сентябре 2021 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка Петрокоммерц 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «ЗМЗ». В феврале 2024 года Ленинский райсуд Ростова признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования и в злоупотреблении полномочиями на посту гендиректора компании «Донские биотехнологии».

Юлия Гарипова