Мошенники выманили у нижегородки более 2,5 млн рублей

В отдел полиции №2 по Нижнему Новгороду поступило заявление от местной жительницы о хищении более 2,5 млн. руб. По данным ГУВД, неизвестные около недели общались с пострадавшей, представившись сотрудниками банка.

Они убедили нижегородку перевести все средства на новую карту, для чего потребовался код из смс-сообщения.

После этого аферисты получили доступ к личному кабинету женщины в банке и совершили покупки на маркетплейсе на сумму 469,3 тыс. руб. Кроме того, они оформили онлайн-кредит на 2,1 млн. руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Титова