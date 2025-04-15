Минстрой Башкирии увеличил среднюю стоимость квадратного метра жилья

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии во втором квартале этого года составит 113 532 руб. Показатель утвержден республиканским минстроем. По сравнению с первым кварталам года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья увеличена на 2,6%.

Среднерыночная стоимость утверждена для расчета размера субсидий проживающим и зарегистрированным в республике гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии выделяются льготникам из федерального и республиканского бюджетов на приобретение жилья.

Показатель индексируется минстроем ежеквартально. В четвертом квартале 2024 года показатель составлял 116 199 руб. В первом квартале 2025 года он был уменьшен на 4,8%, до 110 658 руб.

По данным «Авито Недвижимость», в 2024 году предлагаемая средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья по всем типам квартир составила 117 тыс. руб., за год увеличившись на 11%.

Наталья Балыкова