Российский Красный Крест: 17% молодых людей готовы стать донорами костного мозга

Российский Красный Крест (РКК) представил результаты исследования о готовности молодежи становиться донорами костного мозга. Согласно релизу организации (есть у «Ъ»), среди опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет 17% готовы вступить в регистр доноров прямо сейчас. При этом 29% опрошенных молодых людей сообщили, что не до конца понимают, что такое регистр доноров костного мозга, и потому не могут точно ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Исследование РКК проводил в феврале 2025 года. В нем приняли участие более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 35 лет из 85 регионов.

«Даже тот процент молодых людей, что готов уже сейчас вступить в регистр,—- это хороший показатель. По всей стране это несколько миллионов потенциальных доноров, а значит, и, возможно, несколько миллионов спасенных жизней»,— сказал председатель РКК Павел Савчук.

В организации отмечают, что наибольшая доля желающих стать донором наблюдается среди молодых людей с высоким доходом — 21% (им хватает на покупку автомобиля или недвижимости). Наименьшая готовность отмечена среди тех, кто может покрыть только базовые потребности — одежду (15%) и покупку бытовой техники (17%). Не знают о существовании регистра респонденты со средним и низким уровнем дохода — 31% и 30% соответственно.

В начале апреля Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что число участников федерального регистра доноров костного мозга (РДКМ) с начала его работы в 2022 году увеличилось с 112 тыс. до 450 тыс. человек. Согласно информации на сайте РДКМ, чтобы каждый пациент нашел своего донора, в регистре должно быть не менее 500 тыс. доноров.

Полина Мотызлевская