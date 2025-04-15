Первый в РФ биоаналог препарата от остеопороза получил регистрацию Минздрава

Первый в России биоаналог деносумаба (антител, используемых для лечения остеопороза) — «Форседено» — получил регистрационное удостоверение Минздрава, следует из Государственного реестра лекарственных средств. На российский рынок лекарство выводит компания «Петровакс Фарм» на основании лицензионного соглашения с компанией AryoGen Pharmed (входит в ГК CinnaGen). Предполагается, что препарат будет поставляться по более низкой цене по сравнению со стоимостью препаратов с аналогичным действующим веществом.

Референтным препаратом для создания «Форседено» стало лекарство «Пролиа» американской компании Amgen. Согласно релизу «Петровакс Фарм» (есть у «Ъ»), сопоставимая клиническая эффективность биоаналога была подтверждена двойным слепым клиническим исследованием (эксперимент, в котором ни врач, ни пациент не знают, к какой группе относится пациент).

В компании указали, что сейчас уже более 50 тыс. пациентов с остеопорозом использовали «Форседено» для лечения. Президент компании Михаил Цыферов отмечает, что выход препарата на российский рынок обеспечит «бесперебойный доступ» пациентов к терапии и снизит ее стоимость.

Полина Мотызлевская