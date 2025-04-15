Темой книжной ярмарки в Уфе «Китап-Байрам» этого года станет «Сила слова»

Главной темой третьей международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», которая пройдет с 30 мая по 1 июня на Советской площади в Уфе, станет «Сила слова», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. В рамках первого дня форума, посвященного Великой Отечественной войне и СВО и проходящего под девизом «Слово о подвиге», состоится в том числе открытие выставки «Война в судьбе моей страны» в Национальном музее Башкирии, пройдет презентация Дней армейской культуры с участием начальника отдела культурных программ департамента культуры Министерства обороны России Ольги Фаллер.

Второй день пройдет под девизом «Слово о вечном» и будет посвящен классической литературе. На ярмарке представят произведения Пушкина, Есенина, Чехова, Мустая Карима и «других классиков русской и национальной литературы», отмечается в сообщении. На главной сцене покажут спектакль «Династии» с участием народных артистов России Александры Захаровой и Ильзе Лиепа.

Концепция третьего дня, в честь Дня защиты детей — «Слово о будущем». На главной сцене форума выступит детский сводный хор республики, где 600 детей исполнят музыкальные произведения в честь 80-летия Победы.

На участие в ярмарке зарегистрировалось более 100 издательств России и ближнего зарубежья. Заявки будут принимать до конца апреля. В форуме будут участвовать детский писатель Андрей Усачев, создатель «Ежика в тумане» Юрий Норштейн и автор романа «Сердце Пармы» Алексей Иванов.

Мероприятия форума будут проходить с 10:00 до 22:00 на главной сцене Советской площади, на малой сцене возле Института искусств имени Исмагилова и Акмуллинской сцене перед Башкирским государственным педагогическим университетом. В конце каждого дня запланированы показы российских кинофильмов.

Майя Иванова