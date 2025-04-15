Цены на грузоперевозки в России в первом квартале упали на 12%

Средние ставки на внутренние автомобильные перевозки в первом квартале снизились на 12,1%, подсчитала биржа ATI.SU. Падение спроса и переизбыток транспорта привели к тому, что многие перевозчики работают ниже себестоимости.

«Ситуация напоминает финансовый пузырь: рост числа операций не подкреплен реальной добавленной стоимостью»,— отмечает замгендиректора NC Logistic Артем Васканян. По его данным, до 30% техники сейчас простаивает, а перевозчики вынуждены сдавать ее в аренду, чтобы покрыть лизинговые платежи.

В ATI.SU фиксируют резкий рост заявок на международные перевозки — до 72% на экспорт. Однако цены остаются на уровне прошлого года, а на некоторых направлениях, например из Китая, упали на 10%.

«Рынок не восстановится, пока не нормализуется грузопоток»,— говорит Алексей Захудалин из СЛК. Ожидать роста ставок можно не раньше мая, но не более чем на 5–10%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фуры растрясли прибыль».