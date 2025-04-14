Лавров: РФ настаивает на проверке «чистоплотности» Украины по всем соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что при обсуждении со странами Запада любых соглашений, касающихся российско-украинского конфликта, Москва настаивает на проверке добросовестности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Комментируя посредничество США в обсуждении безопасного судоходства в Черном море, Сергей Лавров положительно отозвался о готовности американской стороны снять препятствия для российского экспорта. При этом он отметил, что российская сторона призвала избежать повторения ситуации, когда «с такими ударами в фанфары приветствовали ту сделку, а потом она обернулась, с точки зрения российского экспорта, пшиком».

«Проверка, в принципе, чистоплотности наших украинских соседей, это то, на чем мы настаиваем при обсуждении с Западом любых схем, которые они продвигают, желая как бы вот содействовать регулированию»,— добавил Сергей Лавров.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте позднее на сайте «Коммерсантъ».

Лусине Баласян