Лавров: Европа сделает все, чтобы не допустить смены режима Зеленского

Миротворческие схемы, которые продвигают европейские лидеры, нацелены на то, чтобы сохранить на Украине режим действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ». Глава российской дипломатии уверен, что Европа «сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями»,— сказал Сергей Лавров в интервью корреспондентам «Ъ» Андрею Колесникову и Анастасии Домбицкой.

«Никто же про выборы даже не заикается»,— отметил дипломат. — Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей».

Сергей Лавров допустил, что европейские лидеры могут заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций». Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Владимире Зеленском, заметил российский министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, «это очень большая проблема для реноме и репутации Запада».

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте в завтрашнем номере газеты.

Анастасия Домбицкая