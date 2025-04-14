Лавров: в Сумах была «сходка» украинских военачальников с западными коллегами

Корреспонденты «Ъ» Анастасия Домбицкая и Андрей Колесников поговорили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Полный текст интервью — в завтрашнем номере «Ъ». А пока мы публикуем реакцию и комментарий Сергея Лаврова на происшедшее 13 апреля в городе Сумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— На недавнем заседании ООН по Украине, созванном в связи с ударом по Кривому Рогу, представитель США предупредила, что дальнейшие российские удары по украинским территориям могут привести к срыву переговоров о мире. После этого через несколько дней последовал удар по Сумам, где, по заявлениям украинской стороны, вновь погибло гражданское население и дети. Значит ли это, что Россия не воспринимает предупреждения США всерьез?

— Какая представитель заявила после Кривого Рога?

— Исполняющая обязанности официального представителя США при ООН.

— У американцев много официальных представителей. В том числе какая-то представительница недавно что-то сказала в Гренландии. Ее попросили вернуться на родину и искать другую работу.

Не хочу сказать, что эта женщина (не помню этого высказывания, которое вы упомянули) заслуживает той же участи, но то, что в позиции Запада, Европы, в США байденовской эпохи доминировало прямое вранье — это мы хорошо знаем.

За последние пару лет я несколько раз обращал внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что ему как главному административному (как записано в Уставе ) лицу организации следует выполнять требования статьи 100 Устава , не занимать ничью сторону, а проводить сбалансированную позицию, не получать указаний ни от какого правительства.

Давно его знаю, мы на «ты», десятилетиями работаем на разных пересекающихся позициях. Говорил ему, что он на этом посту, может, и не получает, но выполняет указания западных стран в связи с ситуацией на Украине.

Сейчас опять после криков о том, что в Сумах «десятками погибли дети, гражданские лица», он сделал заявление о том, что он твердо выступает за прекращение подобных нарушений международного гуманитарного права, за урегулирование украинского кризиса на основе Устава ООН и уважение территориальной целостности Украины на основе профильных резолюций Генеральной Ассамблеи.

Во-первых, международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты, вооружение на территории гражданских объектов. С первых дней кризиса, да и ранее, еще во время действия Минских договоренностей , во время «радужных», но рухнувших надежд, что они позволят решить проблему миром, оставив Украину в ее территориальной целостности за минусом Крыма (они не хотели этого делать), фактов размещения артиллерии, систем противовоздушной обороны в городских кварталах около детских садов, был «миллион». Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается.

У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. «Нью-Йорк таймс» недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования.