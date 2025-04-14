Рассчитывают на первый-второй

В Хакасии двухуровневая система местного самоуправления (МСУ) с большой долей вероятности сохранится и после вступления в силу федерального закона, допускающего ликвидацию «сельских» муниципалитетов. За сохранение существующей модели высказался глава республики, коммунист Валентин Коновалов, а спикер верховного совета Сергей Сокол пообещал, что возглавляемое им региональное отделение «Единой России» будет обязательно учитывать мнение жителей региона. Первое обсуждение закона — в Таштыпском районе — показало, что у двухуровневой системы много сторонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Хакасии жители и представители власти приступили к обсуждению перспектив местного самоуправления в регионе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Хакасии жители и представители власти приступили к обсуждению перспектив местного самоуправления в регионе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце минувшей недели в селе Таштып прошла встреча главы Таштыпского района Республики Хакасия Николая Чебодаева с жителями района. Ее участники обсудили возможность ликвидации двухуровневой системы МСУ, которую предоставило федеральное законодательство. Встреча стала первым в регионе публичным мероприятием с обсуждением этого вопроса. Как пояснил господин Чебодаев, без согласования с общественностью он, как глава района, не вправе высказывать свою позицию.

Напомним, в июне вступает в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он допускает ликвидацию сельских и поселковых муниципальных образований с образованием единого муниципалитета в масштабах района. В настоящее время в Хакасии действует двухуровневая модель.

Большинство выступавших на встрече в Таштыпе высказались за сохранение двухуровневой модели. По мнению главы Арбатского сельсовета (пять населенных пунктов) Сергея Чебодаева, опыт показал, что сельсоветы — самая близкая к жителям небольших населенных пунктов власть. Глава Бутрахтинского сельсовета (три населенных пункта) Семен Боргояков заявил, что в России «управлять одним шаблоном нельзя», а глава Таштыпского сельсовета (административный центр района) Рустам Салимов призвал не ломать то, что работает. За сохранение двухуровневой модели высказался и сам глава района.

Мнение большинства участников встречи в Таштыпе совпадает с позицией главы Хакасии, первого секретаря рескома КПРФ Валентина Коновалова.

«У нас в Хакасии двухуровневая система сложилась давно. Люди к ней привыкли. Однозначно она обеспечивает более тесную связь власти с населением. Мое мнение — надо спросить жителей, как минимум... В какой системе они хотят жить?»,— сказал он, отвечая на вопрос в ходе прямой линии в эфире телекомпании РТС.

В свою очередь, спикер верховного совета, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол заявил, что решение об организации местного самоуправления будет приниматься только после консультации с муниципалитетами. «Мы всегда учитываем мнение тех, на кого закон будет распространяться в первую очередь»,— подчеркнул председатель республиканского парламента.

Впрочем, в Хакасии есть и сторонники одноуровневой модели МСУ. «Не сможет ни один поселок выжить без районной администрации. Поэтому я считаю правильным вариант, когда есть глава района, он назначает адекватных глав поселений (уж, простите за это слово, я сейчас не говорю, что все у нас неадекватные)… Неважно, поселок ты возглавляешь, город или район, надо хоть маленько разбираться экономически, нужно уметь зарабатывать деньги. К сожалению, не все это умеют»,— сказала в эфире ГТРК «Хакасия» руководитель республиканского отделения Народного фронта Ксения Буганова.

«Исходя из текущей ситуации, самый логичный выход (но не значит, что самый правильный) для всех сторон — это смешанная система. В зависимости от ситуации, сложившейся в конкретном районе, с учетом ресурсов и возможностей, имеющихся у администрации»,— считает руководитель медиаагентства «Верхотуров.РФ» Михаил Верхотуров.

Впрочем, политолог отметил, что переход на одноуровневую систему власти — это однозначное благо для жителей тех сельских муниципалитетов, которые «мучаются с ни шатко, ни валко работающим главой, которого когда-то избрали по принципу “на безрыбье и рак — глава сельсовета”». «Опять же, переход на одноуровневую систему — веяние времени, федеральный тренд. В условиях проведения СВО требуется более жесткая вертикаль власти. Поэтому почти наверняка и в Хакасии в итоге все-таки сразу произойдет переход на одноуровневую систему, минуя смешанную»,— прогнозирует господин Верхотуров.

Валерий Лавский