HeadHunter: дефицит кадров в РФ в ближайшие пять лет может удвоиться до 4 млн

Рекрутинговый сервис HeadHunter прогнозирует, что дефицит кадров в России в ближайшие пять лет может удвоиться и составить 4 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ситуация с демографией и кадровым потенциалом будет только усугубляться в следующие пять лет. На фоне всех реформ и программ развития, которые были запущены, в частности в промышленности, до 2030-2035 годов мы видим, что кадровый вопрос будет один из самых больших барьеров. Мы не ожидаем, что рынок в один момент станет стабильно профицитным, скорее наоборот, видим, что на горизонте пяти лет экономике будет не хватать до 4 млн специалистов»,— рассказал господин Сергиенков, добавив, что большого кадрового резерва в стране не предвидится.

По его словам, около 90% из этого числа будут средне- и высококвалифицированные специалисты. Сейчас дефицит кадров составляет около 2 млн сотрудников, уточняет «Интерфакс». В конце 2024 — начале 2025 года работодатели стали менее активно искать новых сотрудников на фоне макроэкономической и геополитической ситуации. В тоже время, рост соискательской активности находится на высоком уровне. Дмитрий Сергиенков прогнозирует небольшой рост безработицы до конца 2025 года и в долгосрочной перспективе дефицит кадров останется актуальной проблемой.

По словам директора филиала HeadHunter в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, в Екатеринбурге работодатели активно ищут сотрудников для промышленных предприятий, а также нуждаются в продавцах, водителях, бухгалтерах и врачах. В Свердловской области на сегодняшний день около 40 тыс. граждан находятся в поиске работы, из которых более 7,6 тыс. имеют статус «безработный», сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

Мария Игнатова