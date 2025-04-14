Челябинский «Завод роботов» получил выручку 818 млн рублей в 2024 году

Выручка челябинского производителя промышленных манипуляторов — ООО «Завод роботов» в 2024 году составила 818 млн руб., что в семь раз превышает показатель 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработчик изготавливаемых на заводе манипуляторов— ООО «Русский робот» получил выручку 60,4 млн руб. в 2024 году. Год назад — 2,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», серийное производство промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью 60 и 120 кг было запущено на «Заводе роботов» в начале 2024 года на площадке Челябинского кузнечнопрессового завода (ЧКПЗ). Осенью прошлого года предприятие получило технологический кредит в размере 2 млрд руб. от ВТБ под поручительство ВЭБ.РФ на развитие производства.

Зарегистрировано ООО «Завод роботов» в 2020 году. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году предприятие получило чистый убыток в размере 89,4 млн руб. В 2023 году была прибыль 828 тыс. руб.

ООО «Русский робот» создан в 2019 году. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 4,8 млн руб. Годом ранее был убыток 9,2 млн руб.