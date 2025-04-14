Девелопер поступил в Лестех

Специализированный застройщик «Ривьера-инвест-екб» выкупил на торгах заброшенное здание лесотехнического университета на проспекте Ленина, 79 в Екатеринбурге за 145 млн руб. Начальная цена за объект составляла 36 млн руб. Заброшенное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов». Помимо здания девелопер получит в аренду земельный участок площадью 4,3 тыс. кв. м за 730,2 тыс. руб. в год.

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Победителем торгов является компания известного в городе бизнесмена Валерия Малышева (владеет также сетью медицинских клиник «Здоровье 365»). По данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Ривьера-инвест-екб» на 90% принадлежит господину Малышеву, еще 10% у Михаила Кутепова.

Согласно протоколу торгов, участие в аукционе принимали девять компаний и ИП.

Например, ИП Дацюк Павел Валерьевич предложил за объект 111,8 млн руб., компания «Атомстройкомплекса» «АТОМ-КЭ» — 99,6 млн руб. Наибольшую цену за исключением компании-победителя предложило ООО «Сателлит-Сервис» из Пермского края — 144,7 млн руб.

В разговоре с «Ъ-Урал» представитель ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» заявил, что пока рано говорить о планах на строительство и работе с ОКН на данном участке. В документах к торгам уточнялось, что вид разрешенного использования земельного участка – общественно-деловая застройка.

«Проспект Ленина — устоявшаяся улица, она сама является объектом культурного наследия, поэтому особенно здесь разворачивать современную архитектуру и не стоит. Восстанавливать нужно в том виде, в каком это было изначально»,— прокомментировал «Ъ-Урал» заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин.

Один из участников рынка предположил, что объект могут восстановить и приспособить под офисное здание или гостиницу.

Согласно данным регионального управления госохраны объектов культурного наследия, строительство здания института началось в начале 1930-х и было окончено в 1933 году. В середине 1930-х здесь открылся учебный корпус химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, который занимал здание до начала 2000-х годов. «Объект является примером общественного здания города Свердловска 1930-х годов, выполненного в стиле конструктивизма. В нем долгое время работал известный советский ученый-лесохимик Василий Николаевич Козлов»,— указано на сайте управления. Много лет здание является заброшенным, несколько раз горело и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Мария Игнатова