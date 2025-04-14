Уфимец приговорен к девяти годам колонии за нападение на сотрудника СИЗО

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

Установлено, что в июле 2024 года осужденный, содержащийся в следственном изоляторе по обвинению в преступлениях против собственности, находясь в коридоре и не желая подчиняться правилам внутреннего распорядка, применил физическую силу к сотруднику учреждения, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Майя Иванова