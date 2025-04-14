Британские власти прибегнут к военной помощи на фоне забастовки мусорщиков

Заместитель премьера Великобритании Анджела Рейнер призвала армию на помощь в борьбе с мусорным кризисом в Бирмингеме. Забастовка работников мусорной сферы длится около месяца, на улицах города остается гнить более 17 тыс. тонн отходов, среди которых живут «крысы размером с кошку».

Как сообщает издание Telegraph, власти решили воспользоваться «Военной помощью гражданским властям» (Military aid to the civil authorities — MACA). Военнослужащие обеспечат логистическую поддержку для преодоления кризиса. Собеседники издания уточнили, что солдаты будут заниматься не уборкой мусора, а работать в офисах. В случае необходимости число задействованных военных может быть увеличено.

Согласно законам Великобритании, для использования MACA существует три критерия:

помощи других организаций оказалось недостаточно; гражданские власти не обладают необходимым уровнем возможностей для выполнения задачи; у гражданской власти есть возможности, но действовать нужно срочно, а доступных ресурсов не хватает.

Сборщики мусора в Бирмингеме начали бессрочную забастовку 11 марта. Бессрочный протест начался после планов властей отменить должности по сбору и переработке отходов, в результате чего, как утверждает профсоюз Unite, зарплата 150 работников будет сокращена на сумму до 8 тыс. фунтов стерлингов. В городском совете Бирмингема утверждают, что у работников есть возможности сохранить текущий уровень зарплаты, так как им была предложена альтернативная работа.