В исправительных учреждениях изучают «Основы православия»

Осужденные в исправительных учреждениях Владимирской, Рязанской и Тверской областей принимают участие в пилотном проекте по обучению «Основам православия», который реализуют Синодальный отдел по тюремному служению РПЦ совместно с Институтом дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

В Синодальном отделе по тюремному служению «Ъ» сообщили, что курс рассчитан на четыре месяца и состоит из трех модулей: «Ветхий Завет», «Новый Завет» и «Основы православного вероучения, церковной истории и богослужения». «Отбор кандидатов проводился среди членов православной общины исправительных учреждений по их желанию,— рассказала “Ъ” руководитель пресс-службы Синодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.— Пройти обучение предлагалось в первую очередь тем осужденным, которые регулярно посещают тюремные храмы и живут духовной жизнью».

Обучение проходит в дистанционном формате в свободное от работы время. «Занятия проводятся в компьютерных классах,— сообщила Светлана Гамершмидт.— На специальной учебной платформе содержатся все необходимые материалы, в том числе для выполнения самостоятельных работ». Никакие другие ресурсы сети интернет обучающимся не доступны.

«Первый этап обучения показал, что учатся они с большим интересом; обучение является для них утешением в их однообразной тюремной жизни»,— сообщили в Синодальном отделе по тюремному служению. По окончании учебы слушателям, успешно прошедшим обучение, будет выдан сертификат ПСТГУ.

Павел Коробов