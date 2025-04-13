16 лет из-под «Панциря»

К 16 годам колонии с отбытием первых трех лет в тюрьме военный суд приговорил в столице 26-летнего жителя подмосковного Домодедово Григория Онищенко. По версии следствия, он пытался передавать украинской разведке координаты российских военных объектов в Подмосковье и приграничных районах, а кроме того, планировал вступить в террористическое военизированное формирование, действующее на стороне ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Процесс по делу Григория Онищенко во 2-м Западном окружном военном суде начался в феврале и на днях завершился. Подсудимый обвинялся в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Григорий Онищенко родился в Киевской области Украины, но в 2015 году переехал в Россию вслед за родителями и обосновался в Подмосковье. В России он отслужил в армии, после чего стал работать водителем фургона на хлебозаводе, а в свободное время занимался частным ремонтом автомобилей.

Нарушать закон, по материалам дела, подсудимый начал еще в 2017 году. Тогда он, побывав у родственников на Украине, приобрел там автомат АКС.

Позже он рассказал следователям, что купить оружие на его родине с началом боевых действий в Донбассе оказалось несложно. Григорию Онищенко удалось тайком пересечь границу и спрятать автомат неподалеку от деревни Новые Юрковичи в Брянской области. Затем фигурант вернулся на украинскую территорию, пересек границу уже официально, после чего забрал АКС из тайника и отвез его домой.

По данным следствия, после начала специальной военной операции молодой человек начал общаться с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Те предложили Григорию Онищенко определять точные координаты российских военных и гражданских объектов, по которым предполагалось наносить удары с помощью ракет и беспилотников.

При этом сам Григорий Онищенко решил вступить в признанный террористическим и запрещенный в РФ Легион «Свобода России» и попытался вербовать сторонников в Домодедово.

По данным свидетелей, в 2023 году он сформировал группу из нескольких человек, с которыми выезжал на природу для проведения своего рода учений по военной подготовке и приобретению навыков оказания первой медицинской помощи. Для проведения занятий он привлек инструктора Даниила Антонова, имевшего опыт участия в СВО. Тот поначалу думал, что предстоит готовить новобранцев для российской армии, но быстро заподозрил неладное. Окончательно он понял, с кем имеет дело, после того, как в конце 2023 года Григорий Онищенко заявил, что хочет бороться с властью в России, поэтому намерен сколотить диверсионный отряд под названием «Спарта», который будет собирать сведения о расположении военных объектов на территории Подмосковья, а также Белгородской и Брянской областей с целью передачи их украинской стороне.

Инструктор сообщил об этом в УФСБ по Москве и области. Контрразведчики снабдили господина Антонова аппаратурой для записи откровений Григория Онищенко. Так был зафиксирован разговор, состоявшийся весной 2024 года, в ходе которого фигурант заявил, что намерен заняться пересылкой украинским кураторам данных о дислокации нескольких ПЗРК «Панцирь 1С» в Подмосковье. Чтобы собрать нужные сведения, Даниил Антонов и Григорий Онищенко выезжали на ВАЗ-2106 к воинской части, где с помощью геолокации на телефонах определяли координаты боевых машин. Впрочем, свидетель их изменял еще до отправки.

В начале мая 2024 года Григорий Онищенко был задержан и отправлен под стражу.

В ходе следствия он полностью признал свою вину и придерживался этой позиции в суде. Подтвердили версию следствия и свидетели из числа участников собранной Григорием Онищенко «группы военной подготовки».

В ходе прений представитель военной прокуратуры попросил приговорить подсудимого к 16 годам колонии строгого режима. Суд в итоге назначил наказание, запрошенное гособвинением, при этом первые три года срока Григорий Онищенко проведет в тюрьме. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 150 тыс. руб. Адвокат осужденного уже заявила, что обжалует приговор как чрезмерно суровый.

Алексей Соковнин