Пермский IT-разработчик, перешедший под контроль арабской компании, увеличил прибыль

Ведущий российский разработчик программного обеспечения из Перми — ООО «Макроскоп Трейд» — отчитался о финансовых результатах за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль организации составила 74,6 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 189% (в 2023-м — 25,8 млн руб.). Выручка организации увеличилась на 26,3%: с 706,2 млн до 892,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале стало известно, что пермская IT-компания Macroscop сменила учредительский состав. Владельцем 100% ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Саттелит» стала компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — «В2В Текнолоджис Л. Л. С.». Ранее основным владельцем группы был ее основатель Артем Разумков. По данным «Ъ-Прикамье», фактически владелец пермских компаний не поменялся, а лишь перевел свои активы в дружественную юрисдикцию. По информации источника, сам господин Разумков проживает в Эмиратах.

ООО «Макроскоп Трейд» (бренд Macroscop) разрабатывает программные решения для систем видеонаблюдения, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать издержки и усиливать безопасность объектов. Компания предлагает более 20 модулей видеоаналитики, в том числе модули распознавания лиц, эмоций, лиц в масках и автономеров. Продукты компании востребованы более чем в 70 странах мира. Среди клиентов пермской компании — АО «Мосгаз», ГК «Доброфлот», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Hugo Boss, Mvenpick, Hilton и IKEA. По данным официального сайта Macroscop, компания предоставляет консультационные услуги по эксплуатации ПО для видеосистем, в том числе на объектах заказчика.