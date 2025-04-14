Живой комплекс
«К смерти» Шарон Эяль и «Квартира» Матса Эка в Парижской опере
В Opera Garnier состоялась премьера одной из самых интригующих программ сезона. Израильская танцовщица и хореограф Шарон Эяль представила премьеру «К смерти» («Vers la mort»), обещанную на пуантах. А шведский мэтр Матс Эк, отпраздновавший свое 80-летие и уже не раз грозившийся уйти на пенсию, вернулся в Оперу, чтобы возобновить свой легендарный спектакль «Квартира» («Appartement», 2000). От несдержанных обещаний выиграли артисты, считает Мария Сидельникова.
Новая «Квартира» Матса Эка обставлена не хуже предыдущей
Фото: Agathe Poupeney / Opera national de Paris
Чувство дежавю на премьерах 53-летней Шарон Эяль — дело привычное. Парижская озаглавлена «К смерти», но на деле это новое прочтение ее самого известного спектакля «OCD Love» (2015), его укороченная, более многолюдная версия с новым соло в начале (Нине Серопьян), впервые исполненная артистами Оперы. Девушки в комбинезонах, парни с голыми торсами, все вымазаны красной помадой. Инстинкты терзают их тела внезапными импульсами и мышечными спазмами; заставляют сбиваться в пары, тройки, шеренги, круги; делают из них то райских птиц в брачных танцах, то племя колдунов, и так по нарастающей — до коллективного транса, до удушья, до заявленной в названии смерти.
Хореографический язык бывшей танцовщицы Batsheva — испытание даже для таких универсалов, как парижане. Страшно от одного взгляда на пружинящие ноги артистов, которые из тягучего плие срываются в балетную мелочевку прыжочков-батманчиков, а оттуда опять встраиваются в репетитивный ритм переступаний-заклинаний. Но те, кто оказался готов пропускать экстремальные движенческие неврозы через собственное тело, получили свои «15 секунд славы». Отличились незаметные в кордебалете — породистый «корифей» Ивон Демоль и «кадрили» — экспрессивный Жюльен Гиймар и андрогинный красавец Натан Биссон, обнаживший вместе с торсом животную пластику. Мужские дуэты и соло — по-прежнему самые удачные у Эяль. Спустя 40 минут спектакль обрывается так же внезапно, как начался.
Обсессивно-компульсивное расстройство, похоже, стало не просто главной темой хореографа, но и ее творческим методом — только так можно оправдать навязчивое повторение одних и тех же образов, движений, спектаклей. Премьера сначала была анонсирована на пуантах, что звучало прямо-таки сенсационно и обещало новую главу в творчестве Шарон Эяль, которая никогда раньше не делала пуантовые постановки, оставляя артистов на запредельно высоких полупальцах. Они главная примета ее почерка, не просто техника или эффектный прием, а емкий визуальный образ сразу всех состояний, которые так влекут хореографа. Что пошло не так — неизвестно, но до Оперы в той же ситуации оказался Балет Монте-Карло. Вместо обещанного оригинального спектакля на пуантах хореограф возобновила другой свой хит, «Autodance». Судя по тому, сколько у Шарон Эяль в последнее время проектов с музеями и галереями, мир современного искусства ее влечет больше, чем театральный. А там и серийность — норма, и обещания — условность.
Шведский хореограф, классик балетного театра Матс Эк уже несколько раз грозился уйти на пенсию, однако незадолго до 80-летия приехал в Оперу — в свой парижский дом — восстанавливать «Квартиру» на молодежь. По такому случаю даже воссоединились музыканты распавшегося струнного квартета Fleshquartet. Эти нестареющие рокеры классической музыки — живая легенда и полноправные обитатели эковского общежития.
Спектакли Эка — это всегда проверка на внутреннюю свободу, для их исполнения требуются не навыки исполнителя, а мастерство артиста, поэтому его совсем не классические постановки так любят этуали. «Квартиру» на премьере танцевали Хосе Мартинес, Мари-Аньес Жило, Николя Ле Риш, Кадер Беларби. В новом составе тоже целая россыпь звезд. Для 41-летней этуали Людмилы Пальеро это последние выходы на сцену Opera Garnier. 17 апреля она завершит свою карьеру, поэтому каждый ее спектакль сейчас — прощание. Как значительна и широка Пальеро в танце, и как беззащитно- крохотна, когда, свернувшись калачиком, залезает в свое биде. Для Уго Маршана это дебют в спектакле Эка. Реалистичные некрасивости тщеславному красавцу-этуалю на премьере давались непросто. Слишком серьезно он относится к себе, чтобы ковыряться в носу перед телевизором. Но все же одна деталь его роли вышла совершенно замечательной — как разителен оказался контраст брутальной внешности этого артиста и тоненького голоска, который вырывался из могучей груди.
Этуаль Валентина Коласанте и первый танцовщик Жак Газтовт — равнодушные и к друг другу, и к происходящему вокруг — исполнили знаменитое па-де-де на кухне. Вот уж где действительно тоска! Удачнее выбор солистов оказался в мужском «трио — па-де-де», где третий — грубоватый Даниэль Стокес — оказывается лишним, а двое — щупленький первый танцовщик Антуан Киршер с мимикой Пьеро и мечтательный этуаль Жерман Луве — шаг за шагом сливаются в одно целое. В другой комнате друзья вновь сойдутся в поэтическом «дуэте эмбрионов». На поклонах этих подрастающих детей Матс Эк обнимал как своих. За будущее своей «Квартиры» в этом доме он явно спокоен.