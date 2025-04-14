Живой комплекс

В Opera Garnier состоялась премьера одной из самых интригующих программ сезона. Израильская танцовщица и хореограф Шарон Эяль представила премьеру «К смерти» («Vers la mort»), обещанную на пуантах. А шведский мэтр Матс Эк, отпраздновавший свое 80-летие и уже не раз грозившийся уйти на пенсию, вернулся в Оперу, чтобы возобновить свой легендарный спектакль «Квартира» («Appartement», 2000). От несдержанных обещаний выиграли артисты, считает Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая «Квартира» Матса Эка обставлена не хуже предыдущей

Фото: Agathe Poupeney / Opera national de Paris Новая «Квартира» Матса Эка обставлена не хуже предыдущей

Фото: Agathe Poupeney / Opera national de Paris

Чувство дежавю на премьерах 53-летней Шарон Эяль — дело привычное. Парижская озаглавлена «К смерти», но на деле это новое прочтение ее самого известного спектакля «OCD Love» (2015), его укороченная, более многолюдная версия с новым соло в начале (Нине Серопьян), впервые исполненная артистами Оперы. Девушки в комбинезонах, парни с голыми торсами, все вымазаны красной помадой. Инстинкты терзают их тела внезапными импульсами и мышечными спазмами; заставляют сбиваться в пары, тройки, шеренги, круги; делают из них то райских птиц в брачных танцах, то племя колдунов, и так по нарастающей — до коллективного транса, до удушья, до заявленной в названии смерти.

Хореографический язык бывшей танцовщицы Batsheva — испытание даже для таких универсалов, как парижане. Страшно от одного взгляда на пружинящие ноги артистов, которые из тягучего плие срываются в балетную мелочевку прыжочков-батманчиков, а оттуда опять встраиваются в репетитивный ритм переступаний-заклинаний. Но те, кто оказался готов пропускать экстремальные движенческие неврозы через собственное тело, получили свои «15 секунд славы». Отличились незаметные в кордебалете — породистый «корифей» Ивон Демоль и «кадрили» — экспрессивный Жюльен Гиймар и андрогинный красавец Натан Биссон, обнаживший вместе с торсом животную пластику. Мужские дуэты и соло — по-прежнему самые удачные у Эяль. Спустя 40 минут спектакль обрывается так же внезапно, как начался.

Обсессивно-компульсивное расстройство, похоже, стало не просто главной темой хореографа, но и ее творческим методом — только так можно оправдать навязчивое повторение одних и тех же образов, движений, спектаклей. Премьера сначала была анонсирована на пуантах, что звучало прямо-таки сенсационно и обещало новую главу в творчестве Шарон Эяль, которая никогда раньше не делала пуантовые постановки, оставляя артистов на запредельно высоких полупальцах. Они главная примета ее почерка, не просто техника или эффектный прием, а емкий визуальный образ сразу всех состояний, которые так влекут хореографа. Что пошло не так — неизвестно, но до Оперы в той же ситуации оказался Балет Монте-Карло. Вместо обещанного оригинального спектакля на пуантах хореограф возобновила другой свой хит, «Autodance». Судя по тому, сколько у Шарон Эяль в последнее время проектов с музеями и галереями, мир современного искусства ее влечет больше, чем театральный. А там и серийность — норма, и обещания — условность.

Шведский хореограф, классик балетного театра Матс Эк уже несколько раз грозился уйти на пенсию, однако незадолго до 80-летия приехал в Оперу — в свой парижский дом — восстанавливать «Квартиру» на молодежь. По такому случаю даже воссоединились музыканты распавшегося струнного квартета Fleshquartet. Эти нестареющие рокеры классической музыки — живая легенда и полноправные обитатели эковского общежития.

Спектакли Эка — это всегда проверка на внутреннюю свободу, для их исполнения требуются не навыки исполнителя, а мастерство артиста, поэтому его совсем не классические постановки так любят этуали. «Квартиру» на премьере танцевали Хосе Мартинес, Мари-Аньес Жило, Николя Ле Риш, Кадер Беларби. В новом составе тоже целая россыпь звезд. Для 41-летней этуали Людмилы Пальеро это последние выходы на сцену Opera Garnier. 17 апреля она завершит свою карьеру, поэтому каждый ее спектакль сейчас — прощание. Как значительна и широка Пальеро в танце, и как беззащитно- крохотна, когда, свернувшись калачиком, залезает в свое биде. Для Уго Маршана это дебют в спектакле Эка. Реалистичные некрасивости тщеславному красавцу-этуалю на премьере давались непросто. Слишком серьезно он относится к себе, чтобы ковыряться в носу перед телевизором. Но все же одна деталь его роли вышла совершенно замечательной — как разителен оказался контраст брутальной внешности этого артиста и тоненького голоска, который вырывался из могучей груди.

Этуаль Валентина Коласанте и первый танцовщик Жак Газтовт — равнодушные и к друг другу, и к происходящему вокруг — исполнили знаменитое па-де-де на кухне. Вот уж где действительно тоска! Удачнее выбор солистов оказался в мужском «трио — па-де-де», где третий — грубоватый Даниэль Стокес — оказывается лишним, а двое — щупленький первый танцовщик Антуан Киршер с мимикой Пьеро и мечтательный этуаль Жерман Луве — шаг за шагом сливаются в одно целое. В другой комнате друзья вновь сойдутся в поэтическом «дуэте эмбрионов». На поклонах этих подрастающих детей Матс Эк обнимал как своих. За будущее своей «Квартиры» в этом доме он явно спокоен.

Мария Сидельникова