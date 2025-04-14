Урожаи Донбасса перешли в новые руки

Связанная со структурами экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Донецкая агропромышленная компания свернула производственную деятельность в новых регионах. Ее активы переданы в субаренду госкорпорации «Аграрный Донбасс». Вкладываться в сельхозпроизводство в субъектах частные инвесторы не готовы из-за значительных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ткачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Ткачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Донецкая агропромышленная компания» практически прекратило производственно-хозяйственную деятельность по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, говорится в годовом отчете компании. Источником ее доходов стала сдача земли в субаренду ГК «Аграрный Донбасс». Площадь участков и их стоимость в отчете не приводятся. Но из текста следует, что годовая выручка компании на этом фоне сократилась с 1,3 млрд руб. в 2023 году до 211,4 млн руб. в 2024 году. В «Аграрном Донбассе» и Донецкой агропромышленной компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Госкорпорация «Аграрный Донбасс» создана в 2018 году по решению властей ДНР. Ее задача — вести полный цикл растениеводства и животноводства. Среди активов корпорации предприятия «Сады Донбасса», Шахтерская птицефабрика, «Заря Агро» и проч. Финансовые показатели не раскрываются.

Донецкая агропромышленная компания существует с 2021 года. Собеседники “Ъ” на аграрном рынке связывают ее со структурами «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Согласно СПАРК, 99% долей контролирует ООО ТД «Южный регион». Сейчас его основной собственник — Сергей Азаркин, но в 2021–2024 годах компанией владел Алексей Мельников. Он сохраняет 1% в Донецкой агропромышленной компании. Господин Мельников — директор крымского агрохолдинга «Дружба народов», который три года назад приобрели структуры «Агрокомплекса» (см. “Ъ” от 6 июня 2022 года). 1% в «Южном регионе» через ООО «Сельком» «Агрокомплекс» господина Ткачева контролирует напрямую. Представитель «Агрокомплекса» “Ъ” не ответил.

Помимо Донецкой агропромышленной компании со структурами господина Ткачева в новых регионах связывают ООО «Запорожье-Агро». Его, согласно СПАРК, также контролирует ООО ТД «Южный регион». Производственную деятельность компания продолжает: выручка «Запорожье-Агро» за 2024 год составила 474,7 млн руб., потеряв 21,4% год к году. Но собеседник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что структуры Александра Ткачева полностью отошли от развития аграрных активов в новых регионах, передав их третьим людям. Имена последних он не привел.

Консолидировать сельхозземли в ДНР и ЛНР структуры «Агрокомплекса» начали весной 2022 года, рассказывали ранее собеседники “Ъ” на рынке. Речь шла о формировании банка площадью 250 тыс. га. Интерес источники “Ъ” связывали с низкой стоимостью земель, считающихся достаточно плодородными. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в новых регионах сохраняется сельхозпроизводство. В год здесь собирают 4–5 млн тонн зерновых, также выращивают масличные. Основная масса потребляется внутри, часть объема поставляется на основную территорию России, часть может экспортироваться, в том числе через Крым, отмечает эксперт. Ключевым преимуществом новых регионов господин Сизов называет беспошлинные квоты, которые получила их продукция.

Юрист агентства «Правовое содействие» Алиса Андреева говорит, что в новых регионах сохраняется неопределенность в правовом регулировании. Передаваемые сельскохозяйственные земли в субъектах часто имеют хозяев: это могут быть физические лица, не ставшие гражданами России, украинские компании и проч. Это создает долгосрочные правовые риски, объясняют в «Правовом содействии». Юридические факторы, по словам госпожи Андреевой, накладываются на ограничения из-за боевых действий, незавершенные кадастровые работы, неразвитую инфраструктуру и проч. Эти сложности не перекрываются в полной мере предоставляемыми льготами, считает она.

Александра Мерцалова