Рынок подержанных авто в марте увеличил темпы падения

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra, в марте в Прикамье было зарегистрировано 6154 подержанных легковых автомобиля — это на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. На учет в марте прошлого года в регионе поставили 7249 машин с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из 30 автомобильных брендов, поставленных на учет в минувшем месяце, рост показали только четыре: Haval (+95,7%), SeAZ (+35,3%), ZAZ (+25%) и Daewoo (+11,3%). Машины остальных марок сократили продажи. Наиболее сильно упали Peugeot (–38,8%), Lexus (–37,2%) и Honda (–36,5%).

В феврале 2025 года рынок подержанных авто снизился на 1,3% против прироста сегмента на 8,1% в январе.

Отметим, что падение наблюдается и на рынке новых автомобилей. В марте в Пермском крае их продажи сократились на 47,6%. Главной причиной снижения эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ РФ, влияющую на процентные ставки кредитования.