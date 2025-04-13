ФСБ предотвратила теракт в школе ДНР

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта в школе №14 в городе Донецке. Один из учащихся намеревался пронести в школу самодельные бомбы и устроить врыв.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Донецкой Народной Республике, школьник является сторонником террористического и запрещенного в России движения «Колумбайн». Он намеревался изготовить и привести в действие два взрывных устройства.

На мобильных устройствах подростка обнаружены контент насильственного и экстремистского содержания, а также инструкция по изготовлению бомбы. Родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП России).