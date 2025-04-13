«Россиянам не стоит ожидать дефицита автомобилей»

В январе—марте 2025 года в России из-за потери инвесторов закрылись более 210 китайских автосалонов, что в три раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании «Газпромбанк автолизинг». Руководитель южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Владимир Воротилин рассказал «Ъ-Кубань», как складывается ситуация на Кубани и почему регион входит в тройку лидеров по реализации новых машин из КНР.

Владимир Воротилин

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«Основная причина закрытия дилерских центров — снижение продаж новых автомобилей, которое за первый квартал 2025 года составило почти 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако большинство закрытых автосалонов — монобрендовые, реализация моделей которых показала наибольшую отрицательную динамику. Например, это представители марок Kaiyi, DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Их дилерские сети начали сокращаться еще в 2024 году, когда число закрытых шоу-румов Kaiyi, BAIC, Livan и DFM исчислялось десятками. Объемы реализованных ими автомобилей в прошлом году составили около 8 тыс. (Kaiyi), 11 тыс. (BAIC) и 4 тыс. (Livan) единиц. На фоне продаж новых моделей Haval, Changan, EXEED — 190624, 106105 и 140 959 единиц соответственно.

В 2024 году доля китайских брендов, переданных в лизинг, составила 44%, что на девять процентных пунктов выше показателей 2023 года. Самые востребованные бренды — HAVAL, Geely и Chery. За четыре месяца 2025 года доля китайских автомобилей остается высокой и составляет 46%.

Таким образом, регион стабильно входит в тройку лидеров по уровню реализации новых автомобилей из КНР. Самыми востребованными представителями китайского автопрома в Краснодарском крае в 2025 году остаются Chery, Haval, Geely, Changan и OMODA.

Одна из причин высокой доли китайских машин на авторынке региона — развитая сеть каршеринга и такси, владельцы которых в последнее время обновляют свои автопарки в основном китайскими автомобилями. Например, новый игрок рынка каршеринга, появившийся в крае в апреле этого года, будет предлагать в краткосрочную аренду более 300 автомобилей, большинство которых — представители брендов из КНР.

Бывшие дилеры европейских, японских и корейских машин массово переключились на китайские бренды, создав перенасыщенный рынок в регионе с одинаковым ассортиментом. Ключевые игроки китайского автопрома теперь конкурируют между собой не столько брендами, сколько ценой и сервисом, как итог — покупатели в выигрыше. Если говорить о конкуренции с отечественными марками, то китайские (Chery, Haval, Geely) пока доминируют над российскими (Lada, UAZ, Evolute) благодаря более современным моделям и лучшей комплектации. Однако Lada сохраняет лидерство в бюджетном сегменте (Granta, Niva), а UAZ — во внедорожниках.

С учетом доли китайских автомобилей, занимаемой в сегменте новых машин, конкуренция с корейскими, европейскими и японскими автомобилями в регионе остается незначительной. Так, в прошлом году через посты Новороссийской и Краснодарской таможен было ввезено около 3 тыс. автомобилей по параллельному импорту, тогда как продажи новых машин в целом составили в регионе более 24 тыс. единиц.

Несмотря на закрытие дилерских центров, россиянам не стоит ожидать дефицита автомобилей. Скорее всего, автосалоны, отказавшиеся от дистрибуции одного бренда, заключат договоры с другими».