Главные новости за 12 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Министерство транспорта России опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о введении 15 апреля платного проезда по трассе А-289, соединяющей Краснодар с Крымским мостом.

Очередные следы нефтепродуктов обнаружили в субботу, 12 апреля, на береговой линии в районе устья реки Можепсин в Анапе. Специалисты приступили к ликвидации последствий загрязнения.

Прокуратура Каневского района направила в суд уголовное дело против 53-летнего жителя Кропоткина, обвиняемого в приобретении наркотиков и попытке дать взятку полицейскому для избежания ответственности.

Специалисты Кубань-СПАС выявили шесть пятен нефтепродуктов при обследовании километрового участка морского дна вблизи пляжа Джемете. Специалисты осматривают акваторию на глубине 1,5–2 м.

Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 18 единиц — было сбито над Курской областью.

Падение фрагментов беспилотного летательного аппарата в станице Васюринской Динского района привело к повреждению контактных сетей железнодорожных путей и временной остановке движения поездов. К вечеру железнодорожное сообщение было восстановлено.

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air из Сочи в Пхукет, вылет которого откладывался из-за технической неисправности и неблагоприятных погодных условий, был выполнен утром 12 апреля на резервном воздушном судне. Воздушная гавань курорта работает в штатном режиме.