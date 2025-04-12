Жителя Кубани осудят за хранение наркотиков и попытку дачи взятки полицейскому

Прокуратура Каневского района направила в суд уголовное дело против 53-летнего жителя Кропоткина, обвиняемого в приобретении наркотиков и попытке дать взятку полицейскому для избежания ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в начале октября 2025 года обвиняемый заказал через интернет синтетический наркотик для личного употребления. После получения информации о месте закладки от неустановленного лица фигурант дела забрал наркотики, но вскоре был задержан полицейскими. При личном досмотре у него изъяли 0,35 грамма наркотика, что классифицируется как значительный размер.

Когда жителя Кропоткина вызвали в отдел полиции для дачи показаний, он попытался избежать уголовной ответственности, предложив взятку сотруднику ОМВД России по Кавказскому району. Полицейский отказался от денег и сообщил о происшествии руководству, после чего нарушителя задержали.

Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводилось Кропоткинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дело передано в Кропоткинский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Мария Удовик