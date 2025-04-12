Водолазы Кубань-СПАС обнаружили шесть нефтяных пятен на дне Черного моря

Специалисты Кубань-СПАС выявили шесть пятен нефтепродуктов при обследовании километрового участка морского дна вблизи пляжа Джемете, сообщает оперштаб региона. Специалисты осматривают акваторию на глубине 1,5-2 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаб Кубани Фото: Telegram-канал оперштаб Кубани

«Проводим здесь осмотр дна на предмет мазута для того, чтобы в дальнейшем команда МЧС начала извлечение мазута со дна Черного моря»,— пояснил руководитель водолазных спусков адлерского подразделения Кубань-СПАС Андрей Брыкалин.

По словам господина Брыкалина, впереди еще как минимум 7 км подводного обследования. Темп работ будет зависеть от метеоусловий.

Мария Удовик